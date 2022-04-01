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Из-за провала проезжей части закрыто движение по пермяковскому мосту в Тюмени

Происшествия, 14:19 11 апреля 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Закрыто движение транспорта по ул. Пермякова в районе спуска с путепровода примерно от автошколы ВОА до пересечения с ул. 30 лет Победы в Тюмени. Здесь у коллектора ливневой канализации начался провал проезжей части, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В настоящее время определяются пути объезда и сроки ограничения движения. На месте работает комиссия ГИБДД Тюменской области и администрации Тюмени, ведутся ремонтные работы.

Предварительно, объезд через правый съезд с путепровода по ул. Пермякова, 44, с дальнейшим выездом на ул. 30 лет Победы, Федорова и Пермякова.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Участникам дорожного движения рекомендовано быть внимательными, следовать указаниям дорожных знаков, заранее выбирать маршруты с учетом введенных ограничений.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , перекрытие движения

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