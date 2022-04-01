Тюменских школьников приглашает Институт биологии ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Познакомиться с Институтом биологии приглашает школьников Тюменский государственный университет. День открытых дверей пройдет 17 апреля по адресу ул. Пирогова, 3, начало встречи - в 10 часов, сообщает пресс-служба вуза.

На встрече представители института расскажут о направлениях обучения и особенностях научных исследований кафедр. У абитуриентов будет возможность посетить настоящую генетическую лабораторию и сфотографироваться с медведем и крокодилом в Зоологическом музее.

Для участия в мероприятии необходима регистрация, пройти ее можно по ссылке.