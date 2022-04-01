В Тюменской области льготные кредиты со ставкой до 15% выдали более 60 предприятиям

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

61 предприятию Тюменской области банки выдали льготные кредиты со ставкой 13,5 -15%, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Банки уже выдали в регионе льготные кредиты со ставкой 13,5-15 процентов 61-му предприятию на сумму около 2 миллиардов рублей. Но в нынешней непростой экономической ситуации и финансовым организациям, и бизнесу, и власти нужно действовать более оперативно", - сказал глава региона.

Меры поддержки экономики Александр Моор обсудил 14 апреля с региональными топ-менеджерами банков, которые работают в Тюменской области.

Компаниям, которые производят необходимую Тюменской области и стране продукцию, обеспечивают рабочие места для тюменцев, нужна помощь федеральных и региональных органов власти, а также кредитных организаций, считает губернатор.

Важной задачей Александр Моор назвал наполнение региональной экономики деньгами.

"Есть объективные сложности, риски, но, я уверен, вместе мы справимся. Расширяет возможности для кредитования снижение ключевой ставки Центробанком РФ. Конкретную помощь и информацию по всем вопросам, касающимся кредитования и финансовой поддержки, тюменские предприниматели могут получить в региональном Фонде микрофинансирования", - добавил губернатор.