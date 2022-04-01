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Пропускная способность на Московском тракте в Тюмени сократится вдвое

Общество, 19:03 15 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После ограничения движения на развязке по Московскому тракту в ночь с 15 на 16 апреля пропускная способность сократится практически в 2 раза. Транспортных очередей не миновать, сообщает Главное управление строительства Тюменской области, которые выложило в своем Telegram-канале результаты моделирования от транспортных инженеров.

"Для объезда будут использоваться съезды транспортной развязки на Червишевском тракте. Часть автомобилистов будут разворачиваться на перекрёстках на Московском тракте. Потребуется перенастройка 16-ти светофоров", - говорят эксперты.

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Напомним, первый этап ремонта стартует 16 апреля и продлится до 10 июня. Подрядчики перекроют правую полосу по направлению в город и две петли.

Выбран самый оптимальный режим ограничения движения на развязке. Просчитывались также варианты попеременного перекрытия петель и трёхэтапного выполнения работ. Но все они приводят к продлению графиков ремонта минимум на месяц. Поэтому принято решение об одновременном закрытии двух петель, чтобы не растягивать транспортные неудобства на всё лето.

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# Московский тракт , ремонт дороги , транспортная развязка

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