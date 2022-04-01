Движение на Московском тракте в Тюмени частично перекроют с 16 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по правой полосе развязки в направлении города и двум петлям Московского тракта будет прекращено в ночь с 15 на 16 апреля, сообщает в своем Telegram-канале Главное управление строительства Тюменской области.

Ремонт на этом участке развязки продлится до 10 июня. Водители не смогут повернуть налево в сторону города и развернутся на развязке при движении со стороны ул. Ямской, поэтому всех автомобилистов просят учитывать изменение схемы движения.

| Фото: главное управление строительства Тюменской области | Фото: главное управление строительства Тюменской области

"За 56 дней специалисты "Мостострой-11" полностью демонтируют верхние слои, зальют новое основание, уложат гидроизоляцию, укрепят опоры заграждения и восстановят дорожное покрытие. Ремонт путепровода выполняется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", - говорят в ГУС.

Второй этап— перекрытие левой полосы движения - с 10 июня до 30 сентября. Подрядная организация завершит ремонт до середины июля.

При подготовке к проведению ремонта проведено моделирование дорожной ситуации. Из нескольких возможных вариантов и этапов ограничения движения выбран оптимальный с точки зрения времени перекрытия и причиняемых неудобств. Установлены возможные пути объезда и скорректирована работа светофоров на Московском и Червишевском трактах.