148 случаев COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

148 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончался один пациент, выздоровели 79, сообщает федеральный оперативный штаб 18 апреля.

За последние сутки в России выявлено 9 тыс. 434 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 213 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 14 тыс. 324 человек.

В Москве выявили 497 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 628. В Свердловской области заболели 270 человек, в Челябинской - 237, в ХМАО – 71, на Ямале – 33, в Курганской области – 71.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 84 тыс. 151 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 373 тыс. 713 летальных исходов, выздоровели 17 млн 390 тыс. 465 человек.