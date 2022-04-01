Новый геновариант омикрона преобладает среди заболевших COVID-19 в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый геновариант вируса SARS-Co V-2 "омикрон" преобладает среди заболевших жителей Тюменской области. Такие данные по итогам секвенирования приводят эксперты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Рост заболеваемости в начале 2022 года был связан со сменой геноварианта возбудителя COVID-19 на "омикрон", который обладает большей контагиозностью. В области регистрируются случаи повторного заболевания новой коронавирусной инфекции, в связи со сменой геновариантов возбудителя COVID-19", - говорят специалисты ведомства.

Коронавирусной инфекцией в пандемию болели и продолжают заражаться люди разного возраста. Но среди взрослых самыми уязвимыми перед инфекцией оказались те, кто старше 65 лет.

По данным на 11 апреля в регионе нет очагов COVID-19.

Как утверждают эксперты, по-прежнему самым надежным средством защиты от ковида является вакцинация. Не стоит отказываться от ношения защитных масок. Это, по мнению вирусологов, позволяет снизить заболеваемость COVID-19.

Что касается прогноза новой волны коронавирусной инфекции в Тюменской области, то на этот вопрос в региональном ведомстве не ответили, так как прогнозированием эпидситуации занимаются научно-исследовательские институты Роспотребнадзора.

Анжела Лебедева