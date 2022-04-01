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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области COVID-19 подтвердился у 169 человек за сутки

Общество, 15:07 11 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

169 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались двое пациентов, выздоровели 322, сообщает федеральный оперативный штаб 11 апреля.

За последние сутки в России выявлено 11 тыс. 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 248 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 26 тыс. 755 человек.

В Москве выявили 589 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 609. В Свердловской области заболели 652 человека, в Челябинской - 392, в ХМАО – 97, на Ямале – 42, в Курганской области – 92.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 7 тыс. 915 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 371 тыс. 964 летальных исхода, выздоровели 17 млн 239 тыс. 857 человек.

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# коронавирус

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