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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские врачи вылечили от COVID-19 722 человека за сутки

Общество, 15:52 09 апреля 2022

Фото: здравоохранение Тюменской области

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722 человека выздоровели от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период пандемии в регионе выздоровели 179 тыс. 893 пациента.

За прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрированы 203 случая заболевания, всего с начала пандемии - 187 тыс. 932 случая.

В числе заболевших за сутки - 33 ребенка. На ИВЛ находятся 17 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 1 тыс. 863 человека.

Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе развернуто 540 коек, 24,6% из них свободны.

За сутки проведены 4 тыс. 334 лабораторных исследования, всего с начала пандемии - 3 млн 790 тыс. 846.

Сделана 1 млн 163 тыс. 391 вакцинация против коронавируса, полным курсом - 1 тыс. 097 тыс. 146.

Евгений Бабенко

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# коронавирус

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