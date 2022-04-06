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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выздоровели еще 504 пациента после прохождения лечения от ковида

Общество, 14:58 06 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

227 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались 7 пациентов, выздоровели 504, сообщает федеральный оперативный штаб 6 апреля.

В Свердловской области выявили 692 случая болезни, в Санкт-Петербурге - 734, в Москве – 1 тыс. 27.

В Челябинской области заболели 458 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 64, в Ямало-Ненецком – 49, в Курганской области – 105.

В России за сутки выявили 14 тыс. 661 новый случай COVID-19, умер 291 человек, выздоровели 35 тыс. 306 пациентов.

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# коронавирус

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