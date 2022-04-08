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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области умерли три человека с COVID-19

Общество, 13:32 08 апреля 2022

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

207 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались трое пациентов, выздоровели 754, сообщает федеральный оперативный штаб 8 апреля.

За последние сутки в России выявлено 14 тыс. 311 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 280 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 37 тыс. 684 человека.

В Москве выявили 855 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 743. В Свердловской области заболел 681 человек, в Челябинской - 429, в ХМАО – 156, на Ямале – 49, в Курганской области – 103 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 млн 969 тыс. 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 371 тыс. 169 летальных исходов, выздоровели 17 млн 143 тыс. 630 человек.

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