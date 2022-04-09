Тобольские школьники и ученые изготовили домики для птиц

Фото: www.tyumen-city.ru Фото: www.tyumen-city.ru

Учащиеся Верхнеаремзянской средней школы Тобольского района вместе с сотрудниками Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН изготовили и развесили скворечники для перелетных птиц.

В Тобольске наблюдается острый дефицит птичьих убежищ, комфортных для выведения потомства, отметили на научной станции. Причина - малое количество старых дуплистых деревьев в городе и интенсивное омоложение древостоя.

"Пернатые нуждаются в нашей помощи. Старые скворечники нужно освободить от гнездового материала прошлого года, при необходимости произвести ремонт. А там, где скворечников вовсе нет или они уже разрушаются, можно подумать о создании новых", - рассказали тобольские ученые.

Деревянные убежища могут пригодиться не только скворцам, но и множеству других видов птиц небольших размеров: воробьям, синицам, трясогузкам, горихвосткам и мухоловкам, сообщает "Тюменская область сегодня".

Некоторые искусственные гнездовья разместили на экотропе, которая находится на Тобольской промышленной площадке компании СИБУР.