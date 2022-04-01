За минувшие сутки в Тюменской области выявлен 191 случай COVID-19

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во ВКонтакте Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во ВКонтакте

191 случай заболевания COVID-19 выявлен в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровели 756 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 188 тыс. 123 случая заболевания, выздоровели 180 тыс. 649 человек.

В числе заболевших за стуки - 35 детей. 16 пациентов находятся на ИВЛ, 1 тыс. 818 человек остаются под медицинским наблюдением.

Для лечения COVID-19 развернуто 540 коек, 24,1% из них свободны.

За сутки проведено 3 тыс. 075 лабораторных исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. За период пандемии выполнено 3 млн 793 тыс. 777 таких исследований.

Сделано вакцинаций против коронавируса 1 млн 163 тыс. 780, полным курсом - 1 млн. 097 тыс. 449.

Евгений Бабенко