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Директор спортшколы из Бердюжья выразил поддержку военным, участвующим в спецоперации

Политика, 15:45 21 апреля 2022

berdmedia.ru | Фото: berdmedia.ru

Будем делать все, от нас зависящее, на местах, думая и переживая за товарищей, которые находятся на передовой, сказал директор детско-юношеской спортивной школы Бердюжского района Виктор Швецов.

Он рассказал, что еще в 2013 году, когда проходил службу в Калининграде, из-за начавшихся в Крыму волнений вместе с сослуживцами был готов при необходимости идти поддерживать крымчан.

"Общаемся с ребятами до сих пор и готовы встать плечом к плечу на защиту родины. Пока же мы делаем это каждый на своем рабочем месте", - подчеркнул он.

Виктор Швецов рассказал, что в бердюжской спортшколе четко построена система работы с детьми и тренерским составом. Тренер, который руководит кадетским классом, проводит политинформацию для коллег, объясняет, как лучше говорить с ребятами о российской спецоперации и ее необходимости, в целом о ситуации на Украине. После чего преподаватели готовы дать развернутый ответ на любой поставленный воспитанниками вопрос.

Директор спортшколы поддерживает решение о демилитаризации и денацификации Украины: "Считаю все, связанное с геноцидом нашего народа, неприемлемым. Если приходит нацизм и нарушаются права человека, зло должно быть наказано и искоренено. Мои деды и прадеды воевали именно за это, бились с фашистами и отдавали свои жизни".

Семья Швецовых чтит память прадеда, погибшего в Великой Отечественной войне, родного деда, который получил ранение на Втором Белорусском фронте, и двух двоюродных дедов, один из которых брал Рейхстаг. И надеется на скорейшее завершение миротворческой миссии с наименьшим количеством жертв со стороны российских военных и мирного населения Донецкой и Луганской республик, Украины.

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , спецоперация

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