Как логистику сделать преимуществом российской экономики, обсудили на Губернаторских чтениях в Тюмени

| Фото: https://gubernator.admtyumen.ru (архив) | Фото: https://gubernator.admtyumen.ru (архив)

Нефтегазовый сектор по-прежнему остается главной опорой России. Это один из тезисов выступления доктора экономических наук, заместителя директора Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова Владимира Миловидова, который выступил на Губернаторских чтениях "Пересборка мировой экономики: тактики и стратегии российского бизнеса".

"Санкции США и объединенного Запада помогли нам осознать, что стабильность российской экономики практически не зависит от того, сколько золотовалютных резервов у нас есть, - пояснил он. - Их в одночасье можно заблокировать, арестовать, но при этом жизнь продолжается".

Присутствие России на международных рынках энергетических ресурсов, которые позарез всем нужны, несмотря на бурное развитие возобновляемых источников энергии, – это и есть защита российской экономики. Это первое. Во-вторых, нефте- и газодобыча - это высокотехнологические отрасли. Несмотря на введенные санкции, ряд стран продолжают покупать российские нефть, газ и другие товары. Поэтому это обеспечивает приток, безусловно, экспортной выручки. Но, с другой стороны, в силу санкций, в силу того, что сейчас очень сильно нарушена логистика поставок, сокращается импорт.

Россия за 30 лет после распада СССР тоже прошла путь экономического укрепления. Она стала заявлять о себе как определенная экономическая сила. Мы восстановили свою не только оборонную промышленность, но и другие отрасли. Мы стали не просто нефтяной качалкой, а нефтяная и газовая сферы стали высокотехнологическими отраслями. Появилась и супервысокотехнологическая сфера – производство сжиженного газа, которым сегодня Россия обеспечивает и другие страны. Сейчас, например, по статистике 70% потребности в сжиженном газе в Европе обеспечивают три страны – это США, Катар и Россия. Три страны, которые фактически доминируют на европейском рынке сжиженного газа. И это место Россией завоевано буквально за последние три-четыре-пять лет. Естественно, что это привело внутри сети к изменению экономической и политической конфигурации.

У российской экономики на сегодняшний день, по оценке Владимира Миловидова, два слабых звена – это неразвитая логистика и технологическое отставание. При этом неразвитая логистика и природно-климатические условия, в которых находится Россия, по мнению губернатора Александра Моора, в нынешних условиях заключают в себе огромный экономический потенциал.

"Нужны большие и достаточно быстрые инвестиции во всю инфраструктуру логистики, - считает губернатор Тюменской области. - Центробанку стоит активнее и смелее использовать если не прямую эмиссию, то другие механизмы, чтобы дать деньги под конкретные и понятные проекты по логистике".

Нефть и газ – это высокотехнологичный продукт – для их добычи требуются серьезные технологии.

"И нефть - это реально глобальный мировой товар, даже при изменении структуры энергопотребления будет востребован, - считает Александр Моор. - Наша нефть - хороший товар с точки зрения потребительских свойств".

Глава Тюменской области отметил, что для создании инфраструктуры логистики торговли нефтью нужно строить хабы для ее хранения для того, чтобы в периоды спада потребления ее туда можно было закачать, а когда нужно – извлечь. "Это нужно сделать сейчас, потому что нефть и газ были и останутся глобальным товаром", - считает он.