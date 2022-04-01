Тюменские врачи спасли мужчину, у которого внезапно остановилось сердце

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реаниматологи Медицинского города спасли жителя Тюмени, который потерял сознание у одного из кабинетов учреждения. Мужчину обнаружила медсестра, которая сразу же вызвала бригаду реаниматологов, сообщили в пресс-службе Медицинского города.

По словам и.о. руководителя медицинской и хирургической службы, завотделением анестезиологии и реанимации, врача анестезиолога-реаниматолога высшей категории Татьяны Куцевой, причиной остановки сердца стал кардиогенный шок, острое повреждение миокарда.

"Реанимировать мужчину пришлось более одного часа. Только после этого пациент откликнулся на наши действия. Мы экстренно доставили его в бокс нашего отделения анестезиологии и реанимации. Мы ничего не знали о пациенте, его диагнозе, COVID-статусе, даже его имени. Дообследовали уже в отделении", - рассказала она.

Через четыре часа врачам удалось добиться стабилизации состояния пациента. Проведя все необходимые обследования, сотрудники Медгорода связались с центром медицины катастроф и перевели мужчину в ОКБ №1. По словам дочери пациента, он уже идет на поправку, говорит, самостоятельно ест.