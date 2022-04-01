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В Тюмени идет проверка по факту видео с избиением ребенка

Происшествия, 12:28 25 апреля 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Доследственную проверку по факту видео, на котором изображено, как женщина избивает ребенка в одном из дворов Тюмени, начали следователи.

"В одном из Telegram-каналов размещена информация с видеоматериалами, на которых во дворе жилого дома зафиксированы противоправные действия женщины в отношении ребенка", — сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

Следователи дадут правовую оценку обстоятельствам и по результатам проверки примут процессуальное решение.

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# проверка , следователи

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