В Тюмени идет проверка по факту видео с избиением ребенка

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Доследственную проверку по факту видео, на котором изображено, как женщина избивает ребенка в одном из дворов Тюмени, начали следователи.

"В одном из Telegram-каналов размещена информация с видеоматериалами, на которых во дворе жилого дома зафиксированы противоправные действия женщины в отношении ребенка", — сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

Следователи дадут правовую оценку обстоятельствам и по результатам проверки примут процессуальное решение.