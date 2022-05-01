Александр Моор: благополучие Тюменской области складывается из личного вклада каждого человека

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

С праздником Весны и Труда, с Первомаем, поздравил жителей Тюменской области губернатор Александр Моор.

По его словам, в регионе гордятся славными трудовыми традициями и достижениями тружеников тыла, сделавших все возможное, чтобы приблизить долгожданную Победу в Великой Отечественной войне, успехами первопроходцев и покорителей Западной Сибири, освоивших природные богатства Севера. С искренним уважением относятся к тюменцам, которые вкладывают душу в любимое дело и добиваются новых свершений. Многие из них удостоены высоких званий "Героя Социалистического Труда" и "Героя Труда Российской Федерации", областной награды "За достижения в труде".

В 2021 году Тюмень по праву стала обладателем почетного звания "Город трудовой доблести". Это знак признания заслуг старшего поколения. Их жизнь - пример бескорыстного служения Родине и искренней любви к Отечеству. Сегодня эту эстафету приняли потомки.

"Уверен, из личного вклада каждого человека складывается благополучие региона в целом, приумножается его мощь и величие. Желаю всем нам, земляки, созидательной энергии, добрых поступков и устремлений на пользу России и Тюменской области", - сказал Александр Моор.