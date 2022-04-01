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Тюменский студент получил бронзу в компетенции "Кирпичная кладка" на чемпионате WorldSkills

Общество, 17:12 26 апреля 2022

Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Студент многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета Данил Феоктистов получил бронзу в компетенции "Кирпичная кладка" на чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Об этом сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Соревнования прошли в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже в Северной Осетии-Алании. Участникам предстояло за 14 часов построить винтовой столб, арку с карнизом и выложить декоративную кладку.

"2022 год для Тюменского индустриального университета самый результативный за всю историю участия вуза в движении WorldSkills. Это значимое достижение и большой успех как всей команды вуза, так и каждого студента, и педагога-тренера", – рассказала руководитель Центра компетенций по стандартам WorldSkills-Russia МПК Ольга Старовойтова.

Отметим, что в 2022 году студенты многопрофильного колледжа ТИУ впервые демонстрируют мастерство на федеральном уровне в направлениях: "Инженерный дизайн CAD", "Программные решения для бизнеса", "Лабораторный химический анализ".

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# WorldSkills Russia , студент , ТИУ

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