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Пожарные не дали огню перейти на соседние дома в Тюменском районе

Происшествия, 21:02 28 апреля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в двух частных домах в пос. Богандинский Тюменского района ликвидировали 28 апреля, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Сотрудники пожарной охраны не допустили перехода огня на соседние здания.

"Сообщение о пожаре на улице Совхозной поступило в 13 часов 25 минут. Первые подразделения 136-й пожарно-спасательной части были на месте вызова через пять минут. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, поскольку огонь успел перекинуться на соседний жилой дом", – сообщили в ведомстве.

Всего в ликвидации пожара задействовали девять единиц основной и специальной техники шести подразделений из пос. Богандинский, Боровое, Винзили, Тюмени. К работе привлекли более 30 человек личного состава.

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Кроме пожарных расчетов на место происшествия прибыли сотрудники газовой службы, электросетей, полиции, скорой медицинской помощи. Пострадавших на пожаре нет.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. По словам начальника 32-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Тюменской области, полковника внутренней службы Дениса Журавлева, чаще всего сейчас пожары в частном секторе возникают из-за неконтролируемого сжигания сухой травы, листьев, мусора.

Жителей Тюменской области призывают не проводить пал травы и не пользоваться открытым огнем на приусадебных участках. В случае пожара необходимо звонить на единый телефон пожарных и спасателей 01 или 101, 112.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары , Тюменский район

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