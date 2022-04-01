Тюменец украл в зоомагазине 22 собачьих шлейки, поводок и намордник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца, подозреваемого в краже 22 собачьих щлеек, поводка и намордника из зоомагазина, задержала полиция. Как сообщает УМВД региона, ущерб составил около 50 тыс. рублей.

О преступлении правоохранителям сообщили представители магазина, расположенного на ул. Гнаровской. Они рассказали, что неизвестный мужчина похитил товары для животных.

Сотрудники полиции задержали 39-летнего безработного жителя Тюмени. В отделе полиции мужчина пояснил, что в день преступления он праздновал свой день рождения в заведении рядом с магазином.

Злоумышленник решил зайти в торговое помещение, воспользовавшись невнимательностью работника он положил в пакет товар и поспешно скрылся. Похищенное он сдал в комиссионный магазин, денежные средства потратил на личные нужды. Сотрудники полиции изъяли часть похищенного.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.