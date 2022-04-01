Александр Моор: не шутите с огнем, из битвы с ним без потерь не выйти

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Соблюдать меры противопожарной безопасности призвал жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он напомнил, что высока вероятность возникновения природных пожаров и оперативные службы региона переведены на усиленный режим работы.

"Чтобы эффективно противостоять стихии, нам требуется ваша помощь, земляки. Многое в борьбе с пожарами зависит от нас с вами. Нередко можно увидеть около домов неубранную сухую прошлогоднюю траву. В некоторых случаях она выше человеческого роста! Убрать ее надо вовремя, не дожидаясь беды", - отметил он.

"Не шутите с огнем, из битвы с ним без потерь не выйти", - подчеркнул глава региона.