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Задержан водитель "Газели", сбивший двух пешеходов на тюменской трассе

Происшествия, 11:00 01 мая 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД по горячим следам задержали водителя, который сбил двух пешеходов на 20-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский в четыре утра 1 мая. Находившийся за рулем "Газели" мужчина уехал с места аварии, один из пешеходов погиб, второй был травмирован.

"Предварительно, двое мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения шли через дорогу, 43-летний житель Сладковского района скончался на месте, 48-летний мужчина получил травму головы", — уточнили в Госавтоинспекции Тюменской области.

На месте ДТП остались части бампера автомобиля, ориентировку передали всем постам ДПС. Автомобиль "Газель" задержал наряд ГИБДД в Заводоуковском городском округе.

43-летний водитель пояснил, что испугался. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ДТП , пешеходы

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