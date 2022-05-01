Экскурсии по открытому фондохранению запустил Ялуторовский краеведческий музей

| Фото: группа "Ялуторовский музейный комплекс" ВКонтакте | Фото: группа "Ялуторовский музейный комплекс" ВКонтакте

Выставочный проект "Открытое фондохранение. Перезагрузка" стартовал в Ялуторовском краеведческом музее. Экскурсии подойдут для любого возраста, заверяют организаторы.

В мини-интерьерах экскурсанты смогут перенестись в атмосферу прошлого, пополнить знания о жизни и быте русского народа, семей в советскую эпоху. Гостям расскажут о музейных предметах: о куклах в народных костюмах, изделиях стекольного завода "Коммунар", коллекциях музыкальной аппаратуры и техники, вышитых картинах.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (34535) 3-16-58.