  • 6 мая 20226.05.2022пятница
  • В Тюмени 4..6 С 10 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени у двоих приезжих изъяли более 70 свертков с мефедроном

Происшествия, 14:31 06 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемых в распространении наркотиков задержали полицейские в Тюмени. Двое приезжих занимались раскладкой мефедрона по тайникам, сообщает региональное УМВД.

В вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы заметили прохожих, чье поведение показалось им подозрительным. Увидев полицейских, они попытались скрыться. В ходе задержания один из мужчин выкинул под стоящий автомобиль пакет, а второй решил избавиться от телефона.

В присутствии понятых полицейские изъяли 15 полимерных свертков с наркотическим веществом. Мужчины 1987 и 1991 годов рождения были задержаны и доставлены в полицию.

Выяснилось, что злоумышленники уже успели сделать 10 закладок. Сотрудники полиции установили их местонахождение и изъяли наркотики. В съемной квартире обнаружен еще 51 сверток с мефедроном.

Возбуждено уголовное дело статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере". Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок до 20 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:31 06.05.2022В Тюмени у двоих приезжих изъяли более 70 свертков с мефедроном
12:39 06.05.2022Бесправник, устроивший ДТП, заплатит 300 тысяч рублей пострадавшей мотоциклистке
17:05 05.05.2022Пьяный ишимец украл смартфон из рук консультанта
15:49 05.05.2022Ревнивый пенсионер зарезал сожительницу в тюменском общежитии