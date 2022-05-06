В Тюмени у двоих приезжих изъяли более 70 свертков с мефедроном

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемых в распространении наркотиков задержали полицейские в Тюмени. Двое приезжих занимались раскладкой мефедрона по тайникам, сообщает региональное УМВД.

В вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы заметили прохожих, чье поведение показалось им подозрительным. Увидев полицейских, они попытались скрыться. В ходе задержания один из мужчин выкинул под стоящий автомобиль пакет, а второй решил избавиться от телефона.

В присутствии понятых полицейские изъяли 15 полимерных свертков с наркотическим веществом. Мужчины 1987 и 1991 годов рождения были задержаны и доставлены в полицию.

Выяснилось, что злоумышленники уже успели сделать 10 закладок. Сотрудники полиции установили их местонахождение и изъяли наркотики. В съемной квартире обнаружен еще 51 сверток с мефедроном.

Возбуждено уголовное дело статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере". Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок до 20 лет.