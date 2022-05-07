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Подразделения "Ямалспаса" помогут в тушении пожаров в Сорокинском районе

Общество, 17:06 07 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительная группировка сил ГКУ "Ямалспас", в состав которой вошли 35 человек, прибывает из Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменскую область. Специалисты помогут в тушении ландшафтных пожаров в Сорокинском районе, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

департамент лесного комплекса | Фото: департамент лесного комплекса

Также в муниципалитет в рамках внутреннего маневрирования направлены 65 сотрудников Тюменской авиабазы. Их задействуют в ликвидации природных пожаров.

В департаменте отметили, что переброска лесопожарных формирований осуществляется в связи с сохранением высокого класса пожарной опасности в регионе.

С начала пожароопасного сезона подразделения Тюменской авиабазы потушили 266 ландшафтных пожаров на площади почти 20 тысяч гектаров.

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# пожароопасный сезон

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