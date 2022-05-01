Индекс клиентоцентричности определят в Тобольском центре занятости населения

| Фото: Официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте | Фото: Официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте

Индекс клиентоцентричности определят в центре занятости населения Тобольска и Тобольского района. Он станет площадкой для реализации федерального пилотного проекта, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В опросном листе, который предложат заполнить респондентам, будет 15 вопросов о работе центра занятости, удобстве и скорости получения той или иной услуги. Также оценку получат такие факторы, как доброжелательность, клиентоориентированность и профессионализм персонала.

Итоги опроса соискателей и работодателей подведут Агентство стратегических инициатив и Федеральный центр компетенций в сфере занятости. Результаты проекта ожидаются в конце июня 2022 года.

Обратная связь от граждан, которая будет получена благодаря реализации пилотного проекта, поможет проанализировать клиентский опыт и выработать эффективную методику оценки сервисов и работы каждого центра занятости.

Добавим, пилотный проект реализуется в 13 регионах. По итогам апробации Министерство труда и социальной защиты подготовит рекомендации, на основе которых в дальнейшем будет строиться распространение лучших практик на все регионы.