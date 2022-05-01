Тюменский историк: вооруженное столкновение между Россией и Украиной было неизбежно

| Фото: предоставлено Алексеем Коневым | Фото: предоставлено Алексеем Коневым

После украинского переворота 2014 года я понимал, что вооруженное столкновение между нашими странами было неизбежно, сказал кандидат исторических наук тюменец Алексей Конев.

По его словам, Российская Федерация столкнулась не только с Украиной как с государством, а с союзом противников нашей страны, что прописано в их оборонных доктринах, – это США и НАТО. Запад активно поддерживал переворот на Украине, ее так называемую антитеррористическую, а по сути, террористическую операцию против собственного населения в Донбассе в течение восьми лет. С определенного момента военная операция ведется не только и не столько с ВСУ, которые понесли существенные потери, но уже и с объединенными силами некоторых стран альянса, которые так или иначе, в явной или неявной форме участвуют в этом конфликте и подогревают его.

"С учетом этого сложно прогнозировать, как скоро завершится конфликт. Сейчас активно идет демилитаризация Украины: российская армия уничтожает военную инфраструктуру и логистику, которые помогают украинской стороне оказывать сопротивление", - отметил он.

Алексей Конев сказал, что денацификацией Украины нужно было заниматься еще с 1990-х годов, хотя на тот момент это было за пределами влияния РФ, либо более четко формулировать свою позицию по отношению к происходящему в некогда братской республике. Потому что уже тогда там начали легально действовать организации, которые в СССР признавались националистическими и финансировались извне. Прежде всего из США и Канады, где располагались крупные украинские националистические организации, возникшие еще во время Великой Отечественной войны.

Когда же на Украине началось создание институтов исторической памяти по польскому варианту и переписывание учебников истории, пересмотр итогов Великой Отечественной войны, роли в ней СССР, Украины и националистических подразделений, стало понятно, что иного пути решения конфликта уже нет.

По словам историка, сейчас все зависит от результатов военной спецоперации. По прошествии двух месяцев с ее начала понятно, что только победа на поле боя может принудить политическую элиту Украины и ее хозяев вернуться к переговорному процессу.

"Повестка же переговоров, на мой взгляд, должна быть одна – это капитуляция и пересмотр политического устройства Украины. Такая Украина, как сейчас, нам по соседству не нужна, и думаю, большей части населения самой Украины - тоже", - резюмировал Алексей Конев.

Инна Кондрашкина