В Тобольске в честь Дня города откроют выставку "Буква и образ"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка "Буква и образ" в честь Дня рождения Тобольска, откроется в Детской школе искусств им. А.А. Алябьева 20 июня. Она будет состоять из творческих работ, где есть художественные надписи, каллиграфия или леттеринг.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор проекта Снежанна Суслова.

"Я обучаюсь каллиграфии в Санкт-Петербурге и узнала, что у них ежегодно проводится выставка в честь Дня города. Решила, что и в Тобольске нужно создать такую традицию. В 2021 году я пригласила поучаствовать только профессиональных художников, но в этот раз ограничений нет", — отметила Снежанна.

Участники могут принести свои картины в таких техниках как графика, живопись, каллиграфия, ДПИ, скульптура или бумажная пластика. Единственное условие — в работе должна быть художественная надпись, выполненная обычным текстом, каллиграфией или леттерингом.

| Фото: департамент по культуре и туризму | Тобольск | Фото: департамент по культуре и туризму | Тобольск

Картины принимают до 17 часов 29 мая в мастерских по ул. Октябрьская, 61 и 121. Сама выставка откроется за неделю до Дня рождения Тобольска 20 июня в выставочном зале детской школы искусств и проработает месяц.

"На прошлом открытии было много гостей из других городов и мы с коллегами проводили для них мастер-класс по каллиграфии. Давали гостям перышки, чтобы они попробовали писать и рисовать. Все были в восторге. В этот раз проведем такой же тренинг. Возможно, сделаем на него видеотрансляцию", - сообщила организатор.

Напомним, что 26 июня Тобольску исполнится 435 лет.

Виктория Макарова