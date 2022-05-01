В Тюменской области губернатор вручил награды многодетным родителям

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Указом президента России медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные родители из Тюмени Владимир и Лидия Смирновы. Региональных наград "Материнская слава" и "Отцовская доблесть" удостоены 16 многодетных отцов и матерей.

Награды многодетным тюменцам торжественно вручил губернатор Тюменской области Александр Моор. Крепкие семьи - основа благополучия всей нашей огромной страны, заявил глава региона.

С 1 мая в стране начала работать "бесшовная" система поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет, напомнил Александр Моор. Она подразумевает единые условия поддержки для семей с небольшими доходами вне зависимости от возраста ребенка.

"В Тюменской области сохранены все действующие социальные программы в рамках национального проекта "Демография". Вводятся новые меры поддержки, которыми с каждым годом пользуются все больше семей. Мы видим, эти меры приносят эффект", - сказал Александр Моор.

За последние 10 лет в регионе в полтора раза увеличилось количество семей с детьми и в три раза выросло число многодетных семей.

Чтобы сберечь эти хорошие традиции, показать пример молодым поколениям в 2022 году в Тюменской области введена единовременная выплата семьям к юбилейным датам супружеской жизни. За ней уже обратилось более 2 тыс. 500 семей. Все они прожили вместе 50 и более лет.

"Огромное спасибо губернатору и правительству Тюменской области за помощь и поддержку. На примере своей семьи могу сказать, что много детей - это не тяжелое бремя, а большое счастье!" - сказала в ответном слове мать пятерых детей, жительница Тобольска Анжелика Гаврилова.

Евгений Бабенко