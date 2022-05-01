В Тюменской области полицейские нашли подростка, который сбил школьницу и уехал с места ДТП

15-летнего подростка, который сбил девочку на ул.Лесной в селе Велижаны Нижнетавдинского района, разыскали полицейские. С места ДТП он скрылся. Известно, что автомобиль приобрел втайне от родителей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП произошло ночью 18 мая: две школьницы шли по краю проезжей части, одну из девочек сбил автомобиль и уехал. Школьницу отбросило от удара в кювет, она получила травмы позвоночника, ноги и другие повреждения. Пострадавшая госпитализирована.

Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль ВАЗ-2109 с повреждениями от ДТП на дороге в деревне Усть-Иска. Вскоре разыскали в местной школе хозяина автомобиля, ученика 8-го класса. Подросток пояснил, что сам купил автомобиль, оставлял его за углом дома, родители не были в курсе. На его маму составлен административный материал за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.