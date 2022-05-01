На тюменской станции Войновка из вагона пролилось авиационное топливо

Уральская транспортная прокуратура Уральская транспортная прокуратура

При осмотре грузового состава на станции Войновка в Тюмени 20 мая обнаружен пролив, 100 капель в минуту, опасного груза - авиационное топливо. Вагон отцеплен, течь устранена, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, вред окружающей среде не причинен. Транспортная прокуратура ведет проверку соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства.