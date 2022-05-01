  • 20 мая 202220.05.2022пятница
  • USD62,4031
    EUR64,9358
  • В Тюмени 10..12 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На тюменской станции Войновка из вагона пролилось авиационное топливо

Происшествия, 12:14 20 мая 2022

Уральская транспортная прокуратура

При осмотре грузового состава на станции Войновка в Тюмени 20 мая обнаружен пролив, 100 капель в минуту, опасного груза - авиационное топливо. Вагон отцеплен, течь устранена, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, вред окружающей среде не причинен. Транспортная прокуратура ведет проверку соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Войновка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:35 20.05.2022Тюменец убил соседа за то, что тот придавил дверью электрический удлинитель
12:14 20.05.2022На тюменской станции Войновка из вагона пролилось авиационное топливо
16:52 19.05.2022В Тюменской области полицейские нашли подростка, который сбил школьницу и уехал с места ДТП
15:34 19.05.2022После вспышки сальмонеллёза в детсаду в Тобольске завели дело