Команда тюменского филиала "Лукойл-Инжиниринг" вернулась с наградами с фестиваля ГТО

| Фото: Центр спортивной подготовки | Фото: Центр спортивной подготовки

Сотрудники тюменского филиала "Лукойл-Инжиниринг" вернулись с наградами с фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", который проводился среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих в Екатеринбурге 15-20 мая, сообщает Центр спортивной подготовки.

Участие в соревнованиях приняли 42 команды из 37 субъектов РФ. Тюменскую область на этом форуме представили победители XV спартакиады трудовых коллективов Тюменской области по многоборью ГТО – команда филиала ООО "Лукойл-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть".

| Фото: Центр спортивной подготовки | Фото: Центр спортивной подготовки

Среди мужчин среди спортсменов от 30 до 39 лет в испытании "Наклон из положения стоя на гимнастической скамье" лучший результат показал Владимир Щетков. Также ему не было равных в испытании "Поднимание туловища из положения лежа на спине". Он сделал 74 повторения.

Среди мужчин в этой же возрастной ступени комплекса ГТО лучший результат в плавании на 50 м показал Айнур Ахмадиев. Его результат – 27,25 секунды.

По итогам соревнований в семи видах испытаний комплекса ГТО Валерия Рожкова в возрастной группе от 25 до 29 лет заняла третье место.

"В общекомандном зачете не удалось повторить прошлогодний бронзовый успех, но команда настроена бороться в следующем году, если победят на областных соревнованиях", – сообщили в Центре спортивной подготовки.