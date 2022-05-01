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Ишимцев научат кастомизировать одежду и расписывать сумки

Общество, 17:36 22 мая 2022

группа "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте | Фото: группа "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" ВКонтакте

Мастер-классы для горожан от художников пройдут в мультицентре "Моя территория" в Ишиме 21 и 25 мая. Участие — бесплатное.

Художницы Елена Гетманова и Ксения Богданова проведут мастер-классы по рисованию акрилом и по кастомизации предметов гардероба, они состоятся 21 мая в 18 часов.

На воркшопе "принцип 5R: вторая жизнь вещей" Анастасия Ангер расскажет о полезных эко-привычках, а также поможет расписать сумки и разработать открытки из чековой бумаги. Встреча пройдет 25 мая в 13 часов.

События состоятся в рамках проекта по поддержке организаторов и сообществ Тюменской области "Посети НЕ в сети", пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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