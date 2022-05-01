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Тюменцев просят поддержать голосами постановку "Сокровище семи морей"

Общество, 15:57 23 мая 2022

Студенческая весна | Фото: Студенческая весна

Постановка тюменцев "Сокровище семи морей" участвует в онлайн-голосовании среди региональных концертных программ на "Российской студенческой весне" в Самаре. Отдать свой голос можно 23 мая до 20 часов, сообщают организаторы.

Чтобы помочь тюменской делегации выиграть специальный приз, нужно вступить в группу "Российская студенческая весна | Студвесна | РСМ", выбрать программу и проголосовать за нее.

Напомним, на финал в Самару отправилось 86 победителей и призеров тюменской областной студвесны.

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# вузы , Российская студвесна , студвесна , студенты

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