86 тюменцев отправились на финал Всероссийской студенческой весны в Самару

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

86 победителей и призеров тюменской областной студвесны отправились на поезде на XXX "Российскую студенческую весну" в Самару 16 мая. За главный приз делегация будет бороться с 18 по 24 мая.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" исполнительный директор областного фестиваля Анастасия Егорова, регион представляют ребята из пяти учебных заведений — ТюмГУ, ТИУ, ТГИК, Аграрного университета и медуниверситета. Жюри будет оценивать участников по таким направлениям, как вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное искусство, оригинальный жанр, региональные программы, мода, журналистика, видео и арт.

"У нас потрясающе классные номера пластики в оригинальном жанре, оригинальная программа очень мощная, особенно надеемся на театральное и музыкальное направление", - отметила Анастасия.

Для студентки ТюмГУ Юлии Мазан это вторая Всероссийская студенческая весна. Она входит в состав группы "Мята". Ребята поборются за победу в вокальном направлении и представят на суд жюри авторскую аранжировку "Творчества города", посвященную городам студвесны, в которых она ранее проходила.

"Думаю, что, как у всей нашей делегации, у нас победный настрой. Надеюсь, будет очень много новых знакомств и положительных эмоций, а я смогу снова приобрести нужный мне профессиональный опыт", - рассказала Юлия.

Оценивать номера участников будет лектор международного уровня в России и Европейском союзе Анатоль Вовк, главный стилист компании Lamoda Денис Петюк, трехкратный лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти, режиссер, клоун, мим цирка Дю Солей Андрей Кислицын и другие.

Кроме конкурсной программы ребят ждет высадка аллеи памяти в честь Великой Отечественной войны, массовый забег, выступление на площади Куйбышева, а также масштабное шоу на церемониях открытия и закрытия фестиваля.

Национальный финал студвесны станет самым масштабным творческим событием для студентов вузов в 2022 году. 3 тыс. 500 участников из 85 регионов представят две тысячи конкурсных номеров.

Трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля организаторы разместят в группах "Российская студенческая весна" и "Российский союз молодежи".

Виктория Макарова