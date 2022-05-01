Участники "Морфологии улиц" вдохновились Тюменью для будущих артов

| Фото: группа "Морфология улиц" ВКонтакте | Фото: группа "Морфология улиц" ВКонтакте

Художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа и Владивостока изучили интересные локации Тюмени в рамках арт-лаборатории фестиваля "Морфология улиц". Об этом ИА "Тюменская линия" сообщила менеджер проекта Анастасия Ларенко.

"Участники лаборатории посетили классическую историческую экскурсию по Тюмени, гуляли по Старой Зареке, Текутьевскому кладбищу, побывали в мастерской тюменского художника Артема Долгих. Целью лаборатории было познакомиться с Тюменью и исследовать ее "эффект" — чувства, впечатления, ощущения, чтобы в дальнейшем создавать эскизы, вдохновившись городом", — рассказала она.

Фестиваль уличного искусства "Морфология улиц" пройдет в Тюмени в пятый раз, на этот раз его тема — "Внутренний дом". Сейчас художники приступят к работе над эскизами, а в июле вернутся в Тюмень для создания артов.