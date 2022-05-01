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Жителям Тюменской области доступны онлайн-консультации по льготной ипотеке

Экономика, 16:29 16 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Консультационный онлайн-центр для бесплатной помощи жителям страны в вопросах приобретения жилья запустили Минстрой России совместно с "ДОМ.РФ", сообщают в ведомстве.

На сайте собраны подробные инструкции для решения жилищного вопроса. Особое внимание уделено программе "Льготная ипотека". Так, тюменцы смогут купить новостройку по ставке 9% годовых до конца 2022 года. Максимальная сумма кредита в регионе составляет 6 млн рублей.

Многодетным семьям государство предоставляет до 450 тыс. рублей на погашение задолженности по ипотеке, а для IT-специалистов ипотека будет по ставке до 5% годовых. Программа работает до 2024 года.

Более подробная информация о кредитовании расположена на сайте "ДОМ.РФ".

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# жилье , ипотека , льготное кредитование , Минстрой РФ

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