Жителям Тюменской области доступны онлайн-консультации по льготной ипотеке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Консультационный онлайн-центр для бесплатной помощи жителям страны в вопросах приобретения жилья запустили Минстрой России совместно с "ДОМ.РФ", сообщают в ведомстве.

На сайте собраны подробные инструкции для решения жилищного вопроса. Особое внимание уделено программе "Льготная ипотека". Так, тюменцы смогут купить новостройку по ставке 9% годовых до конца 2022 года. Максимальная сумма кредита в регионе составляет 6 млн рублей.

Многодетным семьям государство предоставляет до 450 тыс. рублей на погашение задолженности по ипотеке, а для IT-специалистов ипотека будет по ставке до 5% годовых. Программа работает до 2024 года.

Более подробная информация о кредитовании расположена на сайте "ДОМ.РФ".