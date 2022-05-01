Марина Норкина стала чемпионкой региональных соревнований по конному спорту

| Фото: департамент физической культуры спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры спорта и дополнительного образования Тюменской области

Марина Норкина из тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва стала чемпионкой среди взрослых на региональных соревнованиях по конному спорту.

Серебро у взрослых завоевал Артем Шилохвостов (конно-спортивная база "Рубин").

Всего 79 спортивных пар из Тюмени и Тюменского района демонстрировали свое мастерство в выездке, сообщает областной департамент физической культуры спорта и дополнительного образования.

Среди юношей и девушек победу праздновала Ульяна Шистерова, она же, только на другой лошади, стала обладательницей серебряной награды. Третье место завоевала Виктория Деревянко.

У самых юных наездников золотую медаль получила Арина Шадская, Диана Сапкулова стала второй. Замкнула тройку лидеров Юлия Антонова из тюменской спортивной школы № 1.

Спортсмены продемонстрировали высшую школу верховой езды, мастерство дрессуры, где лошадь должна воспроизводить правильные движения на всех аллюрах – шаг, рысь, галоп.