В тюменской ярмарке вакансий для подростков примут участие 40 компаний

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Ярмарка вакансий для подростков состоится в тюменском технопарке 19 мая. Участие смогут принять ребята от 14 до 18 лет.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заведующая сектором по взаимодействию с работодателями в центре занятости населения Тюменской области Светлана Делфинурова.

Письма с приглашениями на ярмарку направили более 40 крупным работодателям Тюменской области — "Автограду", "Тюменьремдормаш", "МФЦ", "Мостострою-11", "Тюменской домостроительной компании", аэропорту Рощино и другим. Школьники и студенты колледжей познакомятся с вакансиями компаний, условиями трудоустройства.

"После ярмарки мы обязательно собираем с работодателей обратную связь, спрашиваем, с кем у них будут дальнейшие собеседования. Также спустя неделю после встреч, звоним подросткам, чтобы узнать итоги. Спрашиваем, все ли хорошо, заключен ли трудовой договор, нужна ли помощь. Нам важно, чтобы и на производстве закрыли вакансию и дети были при деле", — добавила Светлана Делфинурова.

Ярмарка пройдет в коворкинге "Точка кипения" на втором этаже технопарка. Начало — в 17 часов 30 минут. Необходима регистрация.

Виктория Макарова