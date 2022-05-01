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ЕГЭ в Тюменской области стартует с географии, литературы и химии 26 мая

Общество, 14:11 16 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Основной период сдачи ЕГЭ пройдет в Тюменской области с 26 мая по 2 июля. Стартует он с экзаменов по географии, литературе и химии.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в областном департаменте образования и науки.

Единые госэкзамены по русскому языку пройдут 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня. Экзамены по профильной и базовой математике состоятся 2 и 3 июня соответственно.

На 6 июня запланированы экзамены по истории и физике, на 9 июня – по обществознанию, на 14 июня – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

"В 2022 году в Тюменской области создано 50 пунктов для проведения Единого государственного экзамена. Из них 16 располагаются в Тюмени", - рассказали в департаменте.

В ведомстве также отметили, что традиционно самыми популярными предметами, которые выпускники выбирают для сдачи ЕГЭ, остаются обществознание, физика, биология, информатика и ИКТ, история. Меньше всего сдающих зарегистрировано на географию, немецкий и французский языки.

В 2022 году выпускниками одиннадцатых классов станут более 10,9 тыс. ребят. Кроме них сдать ЕГЭ для поступления в вузы могут и выпускники прошлых лет.

Любовь Голышева

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# выпускники , ЕГЭ , экзамен

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