В Тюменской области на одного временно безработного приходится три вакансии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Ситуация на рынке труда в Тюменской области стабильная. В региональной базе данных заявлено 24 тыс. 941 вакансия.

Об этом заявила директор кадрового центра “Работа России” Тюменской области Оксана Астафьева.

"Если сравнить с началом года, то количество остаётся примерно на том же уровне. Существует специальный показатель, который характеризует напряженность на рынке труда - количество вакансий на одного человека, ищущего работу - сегодня он равняется 0,29. То есть на одного гражданина приходится примерно три вакансии.

Если говорить в целом о ситуации на рынке труда, то на 1 мая в Кадровом центре "Работа России" зарегистрировано 4 тыс. 431 безработный гражданин. Если сравнивать с началом года, то роста не наблюдается", - говорит Астафьева.

В кадровом центре "Работа России" услуга подбора подходящих вакансий и профориентации доступна каждому, для этого не нужно вставать на учёт, достаточно обратиться в службу с паспортом. Периодически проходят ярмарки вакансий. Безработным гражданам, женщинам в декрете доступна услуга по профессиональному обучению, повышению квалификации в рамках нацпроекта. Также специалисты центра занимаются психологической поддержкой и социальной адаптацией обратившихся, оказывают помощь в открытии своего дела.

"Мы не просто помогаем в подборе вакансии или профобучении, но и сотрудничаем с коучами, проводим семинары по развитию личного бренда. Запустили проект “Карьерный трек”. В апреле у нас стартовало обучение по федеральному проекту “Содействие занятости” национального проекта “Демография”. Получить образование по нему могут мамочки, находящиеся в декретном отпуске, не занятые мамочки с детьми до семи лет, граждане 50+ и предпенсионеры, а также молодежь до 35 лет без среднего и высшего профессионального образования", - говорят в кадровом центре.

Оксана Астафьева отмечает, что все центры занятости переведены в проактивный режим работы.

“Компании обращаются за государственной услугой содействия в подборе работников. Тут помогают наши открытые и онлайн подборы, собеседования с работодателями, где можно напрямую встретиться с кандидатами и предварительно договориться о трудоустройстве. На промышленных предприятиях, находящихся в условиях простоя, можно обучить сотрудников за счет средств центров занятости. Есть и меры, которые реализует Фонд социального страхования совместно со службой занятости – стимулирование работодателей к трудоустройству отдельных категорий граждан”, - добавила Астафьева.

Получить консультацию специалистов кадрового центра “Работа России” в Тюменской области можно по телефону: +7 (3452) 27-36-05 или обратиться лично по адресу: улица Республики, 204в, корпус 3.