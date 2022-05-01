ТДСК, Мостострой-11 участвуют в конкурсе лучшей строительной организации Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

АО "ТДСК", АО "Мостострой-11", ООО "СЗ Завод ЖБИ-3", Винзилинский завод керамзитового гравия и другие подали заявки для участия в областном конкурсе на звание лучшей строительной организации Тюменской области.

По информации организаторов конкурса, жюри также определит лучший проект 2021 года.

Более 140 объектов капитального строительства – жилье, объекты социальной сферы - введены в эксплуатацию в прошлом году. В городах и других населенных пунктах благоустроены десятки общественных пространств и дворовых территорий. Все они потенциальные участники конкурса.

Застройщики, заказчики и подрядные организации предоставляют свои лучшие проекты для оценки жюри. Участникам доступны восемь номинаций: "Организация года", "Руководитель года", "Объект года", "Проект года", "Лучший застроенный микрорайон", "Технология года", "Продукт года", "Развитие населенных пунктов".

Оргкомитет ждёт активного участия Тобольска, которому в этом году городу исполняется 435 лет. Важные социальные объекты построены в Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске.

Познакомиться с победителями прошлого года можно на сайте Главного управления строительства Тюменской области. Положение также размещено на официальном сайте регионального Союза строителей.

Конкурсные работы принимают по адресу: Тюмень, ул. Челюскинцев, 3 до 10 июля 2022 года. Лучших назовут в День строителя.