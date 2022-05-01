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Тюменское эскимо "Жужа" вошло в летнее меню школьников

Общество, 16:47 16 мая 2022

КШП «Центральный» | Фото: КШП «Центральный»

Эскимо "Жужа" от компании "Ландис" появится в школьных столовых Тюмени. Первая партия холодного десерта поступит 17 мая, об этом сообщает комбинат школьного питания "Центральный".

Добавление мороженого в летнее меню школьников является частью программы "Пьем молоко!". Только теперь ученики будут не только пить молоко, но и есть молочное лакомство.

"Это не просто вкусно, но и полезно. Такой десерт - отличный вариант для детей, которые не любят пить простое молоко. В умеренных количествах мороженое хорошо закаляет горло, укрепляет стенки сосудов, оно содержит кальций, аминокислоты и молочный белок. Ежедневно ребенку необходимо потреблять молочную продукцию для здорового роста и крепких костей, поэтому наши сотрудники ищут варианты как обеспечить современных детей молочной продукцией", - рассказала начальник производственного отдела КШП "Центральный" Светлана Шукешева.

Отметим, что недавно в меню школьников ввели витаминизированное шоколадное молоко, которое пришлось им по вкусу.

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# школьное питание

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