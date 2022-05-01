Оборудование для ТЭКа и нефтяной кокс: о чем договорились тюменские и китайские бизнесмены

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые возможности для сотрудничества китайских и тюменских бизнесменов обозначили участники деловой встречи, которая прошла в Тюменском технопарке 17 мая.

По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, обсуждение получилось очень предметным.

"По нескольким направлениям уже ведется совместная работа. Это взаимодействие китайского и тюменского нефтегазовых кластеров в части поставок оборудования для предприятий топливно-энергетического комплекса. Также в перспективе - создание бондовых зон с беспошлинными складами и логистическими центрами", - подвел итоги обсуждения Антон Машуков.

Генеральный директор компании "Бамбук" Лю Сяовань, в свою очередь, отметила, что ранее они импортировали товар из Китая в Россию, а в этом году вышли на экспорт российских товаров.

"Бамбук" является самым большим магазином площадки "АлиЭкспресс" в России.

"Первая продукция, которую будем экспортировать, – это нефтяной кокс из Тюменской области. В дальнейшем, думаю, что выйдем и на другие товары. С нашей стороны есть определенные требования к упаковке продукции и по логистике. Как раз это сейчас и обсуждаем с тюменскими коллегами. Думаю, что в середине июня будет отгружена первая партия", - пояснила директор компании.

Деловым партнером маркетплейса стала компания "АльянсНефтеГаз". По словам генерального директора Сергея Шкодина, на днях будет подписан договор о сотрудничестве. На начальном этапе товарооборот составляет 4 млрд рублей, объем одной отгрузки - более 10 тыс. тонн нефтяного кокса.

Представитель кластера трубопроводной индустрии в г. Цанчжоу, сотрудник бизнес-парка "Гринвуд" Ван Жосун высоко оценил заинтересованность тюменского бизнеса и поддержку со стороны органов власти региона по налаживанию связей в деловой сфере. Он представляет интересы китайских предпринимателей, которые производят оборудование, химикаты и материалы для нефтегазовой промышленности.

"С нашей стороны есть большой спрос на российские нефтепродукты. Одновременно мы понимаем, что ваша страна заинтересована в поставке оборудования и сырья. Мы готовы к этому. Тюменская область в плане бизнеса интересна своим промышленным потенциалом. У вас хорошие инженеры и разработки", - отметил Ван Жосун.

По мнению руководителей компаний обеих стран, на площадке в Тюмени им предстоит согласовать выбор товаров и продукции, поставки которой будут выгодны всем участникам. И что не менее важно - определить, в каких направлениях необходимо развивать совместные производства и инновационную работу.

По данным Уральского таможенного управления внешнеторговый оборот Тюменской области с Китаем в 2021 году составил 389,9 млн долл. США, из них экспорт – 274,1 млн долл. США, импорт - 115,8 млн долл. США.

Основу тюменского экспорта в Китай составляют полимеры и полипропилен - продукция завода "Запсибнефтехим", на втором месте фанера компании "Свеза". Также в Китай поставляются пиломатериалы, электрический кабель, этиловый спирт, рапсовое масло, мука и хлебобулочные изделия.

Оксана Корнеенкова