"Знание" проведет просветительский марафон

| Фото: marathon.znanierussia.ru | Фото: marathon.znanierussia.ru

Российское общество "Знание" с 17 по 19 мая организует федеральный просветительский марафон, который в этом году обретет новые смыслы и пройдет под названием "Новые горизонты". В центре дискуссий, лекций и мастер-классов марафона, сообщают организаторы, – новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах.

Просветительский марафон объединит на площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей.

Свое участие в марафоне уже подтвердили Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Андрей Фурсенко, Антон Силуанов, Владимир Мединский, Сергей Кириенко, Игорь Левитин, Максим Орешкин, Мария Захарова, Александр Хинштейн, Дмитрий Гуляев, Алексей Лихачев, Андрей Мальгин, Дмитрий Поликанов, Никита Марченков, Лео Бокерия, Владимир Кикнадзе, Олег Леонов, Артем Метелев, Ольга Васильева, Фаина Захарова, Владислав Онищенко, Олег Сирота, Татьяна Бакальчук, Алексей Вашкевич, Надежда Сурова, Денис Прудник, Сергей Карякин, Вован и Лексус и другие. Также ожидается участие зарубежных спикеров.

Программа марафона включает пять тематических треков, которые организованы на отдельных площадках: в Москве – треки "Роль России и мире" и "Мы вместе", в Санкт-Петербурге – трек "Новые горизонты. Экономика", в Сочи – трек "Новые горизонты. Наука", в Подмосковье, на площадке 26-го "Российского интернет форума" – трек "Новые горизонты. Информационные технологии".

В рамках марафона состоится финал первых всероссийских просветительских игр для старшеклассников, которые общество "Знание" проводит при поддержке Министерства просвещения РФ. В финале встретятся 88 команд: 85 команд из субъектов РФ, отобранные на региональном этапе, а также команды Российского движения школьников, движения "Юнармия" и сообщества "Большая перемена". Командное многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам состоится в Москве на ВДНХ, на площадке трека "Новые горизонты. Роль России в мире".

На площадках марафона соберутся более 12 тыс. активных школьников и студентов. Зрители по всей России смогут увидеть выступления спикеров просветительского марафона "Новые горизонты" на сайте Российского общества "Знание" www.znanierussia.ru и в группе ВКонтакте.