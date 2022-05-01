В Голышманово дочь продолжает дело своего отца по изготовлению валенок

| Фото: https://vk.com/valenki_gol | Фото: https://vk.com/valenki_gol

Около двух тысяч пар валенок реализовала индивидуальный предприниматель Юлия Каликаева из Голышманово Тюменской области в 2021 году. На семейном производстве делают валенки, валяные чулки и тапочки разной расцветки, расшитые бисером, стразами, пайетками и тесьмой, сообщила она корреспонденту "Тюменской линии".

"Наша продукция всегда востребована, в том числе и потому, что работаем по индивидуальным, часто нестандартным, заказам. До пандемии к нам приезжали из Омска, Екатеринбурга, мы активно организовывали выездную торговлю, ездили на Север, участвовали в ярмарках. В настоящее время развиваем торговлю онлайн, теперь наши товары можно заказать на крупных маркетплейсах", - добавила она.

| Фото: https://vk.com/valenki_gol | Фото: https://vk.com/valenki_gol

Раньше производством руководил отец Юлии Каликаевой Сергей Овсянников. С 2021 года производство перешло в руки дочери.

"Это семейное производство, я продолжаю дело своего отца", - подчеркнула Юлия Каликаева.

Вся обувь изготавливается вручную. Процесс изготовления одной пары валенок занимает пять рабочих дней. Ручная работа, отметила предприниматель, всегда считалась благородным творением, доброй традицией наших дедушек и бабушек.

"Валенки делаем из овечьей шерсти. Ее заготавливаем у жителей Тюменской области. Есть семьи, где содержат до 300 голов животных, поэтому проблем с шерстью нет. У нас есть возможность увеличить объем производства, так что мы не боимся, если спрос на нашу продукцию вырастет", - подытожила Юлия Каликаева.

Ирина Шемякина