Портфель девелоперов жилья на Урале в Сбербанке превысил 200 млрд рублей

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Портфель девелоперов жилой недвижимости в Уральском банке Сбербанка по итогам 1 квартала 2022 года вырос на 14% и превысил 200 млрд рублей. Объем строящегося жилья с использованием кредитных средств банка составил 6,3 млн кв. м. Доля проектного финансирования по схеме со счетами эскроу в Уральском банке Сбербанка превышает 90%.

"Жилищное строительство — мощный драйвер роста инвестиционного и потребительского спроса, который вносит существенный вклад в развитие экономики региона. Учитывая этот факт, особенно важно подчеркнуть, что при росте ключевой ставки Сбербанк сохранил без изменения условия по действующим договорам с застройщиками", - прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Сбербанк активно поддерживает сегмент жилой недвижимости, участвуя в льготных программах финансирования девелоперов. Одной из них является программа субсидирования кредитов для застройщиков.

Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.