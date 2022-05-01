  • 25 мая 202225.05.2022среда
  • USD56,9690
    EUR58,8705
  • В Тюмени 25..27 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Портфель девелоперов жилья на Урале в Сбербанке превысил 200 млрд рублей

Экономика, 17:01 25 мая 2022

Сбербанк | Фото: Сбербанк

Портфель девелоперов жилой недвижимости в Уральском банке Сбербанка по итогам 1 квартала 2022 года вырос на 14% и превысил 200 млрд рублей. Объем строящегося жилья с использованием кредитных средств банка составил 6,3 млн кв. м. Доля проектного финансирования по схеме со счетами эскроу в Уральском банке Сбербанка превышает 90%.

"Жилищное строительство — мощный драйвер роста инвестиционного и потребительского спроса, который вносит существенный вклад в развитие экономики региона. Учитывая этот факт, особенно важно подчеркнуть, что при росте ключевой ставки Сбербанк сохранил без изменения условия по действующим договорам с застройщиками", - прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Сбербанк активно поддерживает сегмент жилой недвижимости, участвуя в льготных программах финансирования девелоперов. Одной из них является программа субсидирования кредитов для застройщиков.

Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Сбербанк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 25.05.2022Банки начали принимать заявки на сельскую ипотеку в Тюменской области
17:24 25.05.2022В Тюмени улица Кармацкого станет четырехполосной
17:01 25.05.2022Портфель девелоперов жилья на Урале в Сбербанке превысил 200 млрд рублей
15:14 25.05.2022В Тюменской области в стадии строительства находится шесть школ