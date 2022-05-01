Жители Тобольского района, пострадавшие от гаффской болезни, получают необходимую поддержку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Различные меры социальной поддержки оказывают жителям Ачирского сельского поселения Тобольского района, столкнувшимся с гаффской болезнью. Сюда входят деревни Ачиры, Изметь и Ишменева, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с ежегодным отчетом.

"Согласно сведениям единой информационной системы социальной защиты населения региона, 76% проживающих там жителей получают необходимую социальную поддержку. При этом при наличии определенных обстоятельств, связанных с жизнеобеспечением, каждому гражданину может быть оказана дополнительная материальная помощь на первоочередные нужды", - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что никого из тех, кто объективно оказался в трудной жизненной ситуации, власти не оставляют без внимания.

Напомним, в 2019 году у жителей д. Ачиры зарегистрировали гаффскую болезнь после употребления рыбы из озера. Позже подобные факты выявили в деревнях Изметь и Ишменева. В марте 2022 года Роспотребнадзор запретил вылавливать рыбу в озерах Андреевское и Ишменевское Тобольского района. Специалисты выявили, что водоемы являются неблагополучными по гаффской болезни.

Гаффская болезнь — редкое заболевание человека и животных (млекопитающих, рыбоядных птиц и рыб), возникающее при потреблении рыбы, приобретшей в период жизни в водоеме токсические свойства.

Любовь Голышева