Прокуратура Тюменской области проверяет организаторов концерта после сообщений об обмороках детей

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Прокуратура Тюменской области начала проверку организаторов концерта в Тюменской филармонии после сообщений в СМИ об обмороках 20 детей.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при организации, проведении концертных мероприятий с участием несовершеннолетних, установлены причины произошедшего", - говорит старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Светлана Ильиных.

Если обнаружатся нарушения, то ведомство примет комплекс мер прокурорского реагирования. Вместе с тем, по предварительной информации, за помощью в медицинские организации никто из участников концерта не обратился.

Напомним, ранее стало известно, что расследованием инцидента, который произошел 24 мая занимается рабочая группа регионального департамента культуры. Сценарные планы грядущих событий будут пересмотрены.